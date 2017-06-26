Путин вошел в тройку величайших личностей в мировой истории

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Москва, 26 июня. Сотрудники «Левада-центра» провели опрос среди российских граждан с целью определить самую влиятельную личность в истории. Безоговорочным фаворитом опроса стал советский лидер Иосиф Сталин, за которого свои голоса отдали 38 процентов опрошенных.

Вторую строчку, по словам социологов, поделили глава российского государства Владимир Путин и поэт Александр Пушкин.

«Бронза» досталась советскому вождю Владимиру Ленину, влиятельным которого считают 32 процента респондентов. Однако социологи заявили, что его популярность падает, пишут «Известия».

Отмечается, что в опросе участвовали 1,6 тысячи человек из более 130 городов России.