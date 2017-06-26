Ученые: Секс способен улучшить мозговые функции у пожилых людей

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Лондон, 26 июня. Совместное исследование специалистов из Оксфорда и Университета Ковентри в очередной раз продемонстрировало, насколько важно для пожилых пар сохранять интерес к интимным отношениям в преклонном возрасте: оказалось, что секс на старости лет способен продлить время активной работы человеческого мозга и у пожилых людей, регулярно занимающихся сексом, уровень внимания и способность запоминать информацию оказались гораздо выше.

В исследовании британских ученых участвовали 73 пожилых человека в возрасте от 50 до 83 лет, которые ответили на вопросы о своей личной жизни и прошли тесты для определения мозговых способностей — внимательности, памяти, реакции. Как оказалось, существует четкое соответствие — если у пожилого человека все хорошо с сексом, то и с памятью и внимательностью все хорошо. В своей публикации ученые отмечают, что данный вопрос требует дополнительных исследований, поскольку на результаты исследования могли повлиять сторонние факторы.