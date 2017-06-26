Президент Колумбии рассказал о числе погибших при кораблекрушении судна

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Богота, 26 июня. Президент Колумбии, прибывший на место кораблекрушения, рассказал журналистам о числе погибших.

«На данный момент есть информация о том, что в крушении погибли шесть человек, о судьбе 31 мы пока ничего не знаем – они объявлены пропавшими без вести. При этом удалось выжить 122 пассажирам, они находятся в хорошем состоянии», — цитирует слова Хуана Мануэля Сантоса RT.

Кроме того, колумбийский лидер заявил, что поисковые работы на месте ЧП будут вестись всю ночь, а также опроверг появившеюся информацию о том, что судно было перегружено.