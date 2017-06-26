Глава Bellator объяснил, почему не состоится реванш между Емельяненко и Митрионом

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Нью-Йорк, 26 июня. В минувшую субботу российский боец MMA Федор Емельяненко проиграл американскому сопернику Мэтту Митриону в первом раунде. После поединка Последний император заявил, что хочет сразиться с экс-футболистом НФЛ еще раз.

Правда, едва ли желание 40-летнего россиянина воплотится в реальность, поскольку президент Bellator Скотт Кокер признался, что не видит в реванше смысла.

По словам Кокера, желание Емельяненко похвально и понятно, но вряд ли в этом бое есть необходимость.

«Федор, как настоящий чемпион, не любит проигрывать и всегда хочет доказать, что он сильнее своего оппонента. Но у нас в тяжелом весе есть еще много сильных ребят, с которыми Емельяненко мог бы встретиться на ринге», — передает слова Кокера газета «Известия».

Он также отметил, что россиянину необходимо отдохнуть, после чего с ним свяжутся и примут решение.