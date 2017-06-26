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СNN начнет публиковать материалы о России по новым правилам
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    СNN начнет публиковать материалы о России по новым правилам

    7:29  26 Июня 2017
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    СNN начнет публиковать материалы о России по новым правилам

    Американские телеканал CNN ужесточил правила публикации материалов о России после скандала, который разразился из-за публикации статьи о расследовании, которое якобы было начато в Конгрессе США по подозрению в наличии связей между командой главы Белого дома Дональда Трампа и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

    О том, что он лично будет контролировать выход на телеканале любых новостей, «связанных с российской тематикой» заявил главный редактор специализированного бизнес-проекта CNNMoney Рич Барбьери.

    BuzzFeed сообщает, что Барбьери предупредил об этом сотрудников в письме, которое было опубликовано для внутреннего пользования.

    Главред CNNMoney отмечает, что «какой-либо контент, включающий Россию», теперь запрещено публиковать на сайте телеканала без согласования с ним или другим ответственным редактором.

    Напомним, что в скандальной статье, которую телеканалу с извинениями пришлось удалить с сайта, автор материала утверждал, ссылаясь на анонимный источник в Конгрессе США, что американские сенаторы проводят расследование связей команды американского президента Дональда Трампа с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

    В публикации сообщалось, что в основу расследования легла встреча на полях Всемирного экономического форума в Давосе руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева с представителем переходного штаба Трампа Энтони Скарамуцци, состоявшаяся в январе 2017 года «всего за четыре дня до инаугурации президента США».

    Позже материал был удален, а по ссылке на нее сайт CNN теперь выдает сообщение о том, что «история не соответствует редакционным стандартам», а само СМИ «приносит извинения мистеру Скарамуцци».

    Осведомленный о происходящем в редакции источник рассказал другим изданиям, что информация о расследовании в Сенате оказалась абсолютно не соответствующей действительности.

    Сообщения о якобы имевших место контактах между членами команды прездента США Дональда Трампа с представителями России, которые, по данным американских СМИ поголовно являются агентами «российской разведки» американские таблоиды публикуют с завидной регулярностью.

    При этом доказательств СМИ США не приводят, прибегая к обтекаемой формулировке «сообщаю анонимные источники».

    Ряд подобных публикаций действительно возбудил интерес американских сенаторов и те принялись искать «российский след» и ниточки, которые якобы тянутся от нынешнего американского лидера, Дональда Трампа в Москву.

    Ряд неприятностей, в том числе и отстранение от высокопоставленных должностей, получили те члены команды Трампа, кто по рабочим вопросам встречался с послом России в США Сергеем Кисляком.

    СNN начнет публиковать материалы о России по новым правилам

    Так, например, генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн, который с 20 января по 13 февраля 2017 года занимал должность советника по национальной безопасности президента США был вынужден уйти в отставку на фоне обвинений в том, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне. Ссылаясь на спецслужбы, СМИ утверждали, что он обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Сам Флинн это отрицал.

    В Кремле подобные обвинения называли абсолютно голословными, президент России Владимир Путин охарактеризовал информационную кампанию в американских СМИ как «истерию».

    Тем временем в американском сегменте социальных сетей начал набирать обороты своеобразный флэшмоб, запущенный порталом Reddit. Пользователи развлекаются, создавая коллажи, пародирующие сообщения американских СМИ о «связях с Россией» и ссылки на «анонимные источники». 

    «Срочные новости: Россия может быть связана с Россией», — опубликовали якобы скриншот эфира CNN пользователи портала.

    В соцсетях шутку оценили и присоединились к творчеству.

     «Согласно анонимным источникам, Россия финансирует российскую армию».

     «Анонимные источники сообщают, что Владимир Путин может быть связан с Россией», — еще один популярный в соцсетях вариант.

    Ранее также сообщалось о том, что в середине июня у штаб-квартиры телеканала CNN в городе Атланта штат Джорджия прошла акция протеста против информационной политики канала и других главных американских СМИ по освещению деятельности президента Дональда Трампа.

    Акцию организовало движение под названием Main Street Patriots. Ее участники собрались, чтобы высказаться против «фейковых» новостей этого телеканала и других ключевых СМИ.

    Одна из организаторов протеста Дебби Доули, сказала, что сторонники Трампа «должны быть столь же мотивированы и нацелены» на поддержку главы государства, как и те люди, которые выступают против него. Ее коллега Крис Кокс обвинил CNN и другие американские СМИ «в журналистской некомпетентности на ежедневной основе».

    Автор: Павел Романов
    #путин #дональд трамп #россия #сша #cnn #кисляк
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