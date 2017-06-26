Житель Омска продает черно-белый джип со львом и тигром на дверях

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Омск, 26 июня. Житель Омска выставил на продажу в Интернете оригинально тюнингованный Jeep Wrangler со львом и тигром на дверях.

Как пишут специализированные СМИ, стать счастливым обладателем транспортного средства с интересной аэрографией можно, выложив кругленькую сумму в 3,6 миллионов рублей.

Также продавец сообщали, что является вторым владельцем джипа, однако при этом пробег составляет всего 1800 километров. Автомобиль подвергся апгрейду четыре года назад – кроме нового тюнинга Jeep Wrangler получил звукоизоляцию и утеплители, лебедки и расширенные колесные арки.