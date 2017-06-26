Ученые рассказали, когда на Земле начнутся вечные дожди

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Вашингтон, 26 июня. Научные сотрудники NASA (National Aeronautics and Space Administration) рассказали, когда на Земле начнутся вечные дожди.

Как отметили американские специалисты, это может произойти в скором времени. Эксперты проанализировали количество дождей на Третьей планете и их активность за последние четыре десятка лет и определили, что их количество значительно увеличивается.

По словам американских ученых, из-за глобального потепления в земной атмосфере пропадают восходящие воздушные потоки, и испаряются облака.

Вероятнее всего, обильные и непрекращающиеся осадки начнут выпадать очень скоро.

Ранее в NASA пообещали раскрыть тайну о внеземной жизни.