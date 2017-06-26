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Ученые рассказали, когда на Земле начнутся вечные дожди
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    Ученые рассказали, когда на Земле начнутся вечные дожди

    7:15  26 Июня 2017
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    Ученые рассказали, когда на Земле начнутся вечные дожди

    Вашингтон, 26 июня. Научные сотрудники NASA (National Aeronautics and Space Administration) рассказали, когда на Земле начнутся вечные дожди.

    Как отметили американские специалисты, это может произойти в скором времени. Эксперты проанализировали количество дождей на Третьей планете и их активность за последние четыре десятка лет и определили, что их количество значительно увеличивается. 

    По словам американских ученых, из-за глобального потепления в земной атмосфере пропадают восходящие воздушные потоки, и испаряются облака.

    Ученые рассказали, когда на Земле начнутся вечные дожди

    Вероятнее всего, обильные и непрекращающиеся осадки начнут выпадать очень скоро. 

    Ранее в NASA пообещали раскрыть тайну о внеземной жизни. 

    Автор: Дана Балан
    #погода #ученые #земля #nasa #дожди
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