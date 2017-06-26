Новый Nissan Leaf будет оснащен системой ProPILOT

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Москва, 26 июня. Новый электрокар Leaf от японского производителя Nissan будет оснащен системой ProPILOT.

Фото приборной доски Leaf, а также видеоролик о том, как работает система ProPILOT, размещены в Интернете. Кроме того, появилась информация о том, как авто будет выглядеть внешне.

Так уже известно, что электромобиль получит более спортивный дизайн и стал несколько больше в размерах. К слову, новый Leaf станет первым автомобилем от Nissan с установленной системой ProPILOT, который выйдет на зарубежный рынок.