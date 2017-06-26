Ученые раскрыли тайну перемены магнитных полюсов Урана

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Атланта, 26 июня. Новые исследования астрономов из американского Технологического университета штата Джорджия раскрыли особенности переменчивого магнитного поля Урана — одной из самых необычных планет Солнечной системы. Как оказалось, у полюсов Урана есть совершенно фантастическое свойство — «северный» и «южный» полюса планеты меняются местами каждый день.

Как предполагают ученые из Технологического университета штата Джорджия, это может быть связано с тем, что ось вращения планеты наклонена на 98º по отношению к плоскости эклиптики. Кроме того, Уран вращается в направлении, обратном направлению вращения остальных планет Солнечной системы. Магнетосфера Урана также необычна — ее ось наклонена к плоскости эклиптики на 60º и меняет расположение полюсов с каждым оборотом планеты вокруг своей оси, что происходит за 17 часов.

Эти факты показывают, что под твердой поверхностью планеты (скрытой под плотной атмосферой) скрыты мощные и крайне динамичные силы, порождающие столь быстро меняющееся магнитное поле.