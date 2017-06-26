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Ученые раскрыли тайну перемены магнитных полюсов Урана
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    Ученые раскрыли тайну перемены магнитных полюсов Урана

    7:17  26 Июня 2017
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    Ученые раскрыли тайну перемены магнитных полюсов Урана

    Атланта, 26 июня. Новые исследования астрономов из американского Технологического университета штата Джорджия раскрыли особенности переменчивого магнитного поля Урана — одной из самых необычных планет Солнечной системы. Как оказалось, у полюсов Урана есть совершенно фантастическое свойство — «северный» и «южный» полюса планеты меняются местами каждый день.

    Как предполагают ученые из Технологического университета штата Джорджия, это может быть связано с тем, что ось вращения планеты наклонена на 98º по отношению к плоскости эклиптики. Кроме того, Уран вращается в направлении, обратном направлению вращения остальных планет Солнечной системы. Магнетосфера Урана также необычна — ее ось наклонена к плоскости эклиптики на 60º и меняет расположение полюсов с каждым оборотом планеты вокруг своей оси, что происходит за 17 часов.

    Ученые раскрыли тайну перемены магнитных полюсов Урана

    Эти факты показывают, что под твердой поверхностью планеты (скрытой под плотной атмосферой) скрыты мощные и крайне динамичные силы, порождающие столь быстро меняющееся магнитное поле.

    Автор: Валентин Меликов
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