Инсайдер рассекретил цвет нового iPhone 8

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Нью-Йорк, 26 июня. Уважаемый сетевой технический инсайдер под ником @OnLeaks сообщил, что новый iPhone 8 будет выпущен в цвете «черный оникс».

@OnLeaks опубликовал в микроблоге Twitter изображения новинки, на которых можно рассмотреть детали. Любопытно, что у нового iPhone, судя по снимкам, будут тонкие рамки вокруг дисплея, а также закругленные углы.

В ходе обсуждения новинки, пользователи отметили, что на фотографиях изображен макет реального смартфона от корпорации Apple.

Добавим, что новая версия будет доступна для покупки с осени 2017 года.