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Первые в России беспилотные автобусы запустят во Владивостоке
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    Первые в России беспилотные автобусы запустят во Владивостоке

    6:44  26 Июня 2017
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    Первые в России беспилотные автобусы запустят во Владивостоке

    Владивосток, 26 июня. Первые в стране беспилотные автобусы начнут курсировать во Владивостоке в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ).

    Как сообщают «Известия», полностью автономный автобус, получивший название «MatrЁshka», будут испытывать в кампус ДВФУ на острове Русском начиная с сентября 2017 года.

    «Предварительные этапы согласований со всеми заинтересованными инстанциями уже пройдены. Подготовка состоится в июне-августе 2017 года, испытания проведут магистранты вуза и эксперты-разработчики», — сообщает пресс-служба вуза.

    Первые в России беспилотные автобусы запустят во Владивостоке

    Добавим, что беспилотный автобус «MatrЁshka» был разработан Сколково, там же прошли первые испытания. Широкой публике общественный транспорт был представлен в мае Санкт-Петербурге.

    Автор: Константин Терехов
    #владивосток #двфу #matrёshka
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