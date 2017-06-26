Володин может посетить Пакистан в конце текущего года

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Сеул, 26 июня. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что до конца текущего года может совершить официальный визит в Пакистан.

Об этом он заявил в понедельник в ходе встречи со спикером Национальной ассамблеи Пакистана Сардаром Аязом Садиком.

На предложение Садика посетить Пакистан, Володин ответил, что данный визит будет организован.

«Мы же с вами договорились. Уточним по времени, так и сделаем. Это можно будет сделать в конце этого года», — добавил он.

Пакистанский спикер ответил, что с нетерпением будет ждать визита, говорится в материале Газеты.ру.