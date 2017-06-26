Около 1500 человек эвакуировали в США из-за лесных пожаров

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Юта, 26 июня. Власти американского штата Юта вынуждены были эвакуировать порядка 1500 человек из-за природных пожаров.

Как сообщают «Известия», пройденная огнем территория уже составила около 175 квадратных километров, при этом с лесным пожаром, несмотря на все старания, справиться пока не удается.

В результате полностью сгорели несколько зданий и небольших построек. Власти штата бросили на борьбу со стихией около трех тысяч человек.