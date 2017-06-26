Сирия: российские военные доставили гумпомощь в Аль-Вар в провинции Хомс

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Аль-Вар (Сирия), 26 июня. Офицер Центра примирения враждующих сторон в Сирии Илья Воловицкий сообщил, что российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в город Аль-Вар в сирийской провинции Хомс.

По его словам, гуманитарный груз предназначается для перинатального центра имени Халида аль Валида. В город, надавно освобожденный от боевиков, привезли продуктовые наборы и медикаменты.

Кроме того, вместе с колонной гуманитарной помощи в Аль-Вари прибыли российские врачи, которые немедленно приступили к оказанию помощи пациентам больницы.