Протесты против полиции в Лондоне переросли в беспорядки

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Лондон, 26 июня. Мирный протест против действий полиции в столице Великобритании перерос в беспорядки.

Как сообщает RT, пикет был организован на востоке Лондона из-за смерти задержанного стражами порядка местного жителя, которого продержали несколько дней в полиции, после чего тот скончался в госпитале.

По мнению вышедших на протест, мужчину избивали в участке, в результате чего тот умер из-за полученных повреждений. Как уточняется, беспорядки продолжались в Лондоне несколько часов.