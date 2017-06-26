Депутаты предлагают ужесточить наказание за взятки, фаворитизм и кумовство

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В Государственной думе РФ подготовили законопроект, предусматривающий ужесточение уголовной ответственности для коррупционеров. Согласно документу, среди уголовно наказуемых деяний также появится такой термин как «неимущественная взятка». Если переводить с языка государственных документов – то это кумовство и фаворитизм.

Автором законопроекта стал заместитель председателя по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Анатолий Выборный («Единая Россия»). Он пояснил, что согласно поправкам, которые комитет предлагает внести в Уголовный кодекс РФ, наказание за дачу и получение взятки увеличится до четырех лет лишения свободы. Кроме того, новый законопроект коснется нечистых на руку третейских судей. Их, за злоупотребление полномочиями, может ждать наказание до трех лет лишения свободы, как нотариусов и аудиторов.

«Арбитр — это тот же судья, только более низкого уровня, и значимость третейского суда очень велика. Однако злоупотребления нотариусов и аудиторов криминализованы, а арбитров — нет», — пояснил свою точку зрения законотворец.

Депутат отмечает, что поправки вносятся в статьи Уголовного кодекса, которые касаются злоупотребления полномочиями, коммерческого подкупа, а также дачи и получения взятки. Их предлагают дополнить такими понятиями как: «неимущественные преимущества», «услуги неимущественного характера», а также «неимущественные права и иные неправомерные преимущества».

«Это могут быть взаимовыгодные услуги — например, когда родственника высокопоставленного чиновника берут на работу в коммерческую организацию с высокой зарплатой без должной квалификации, а тот помогает бизнесу, используя свои служебные возможности», — раскрыл суть нововведений Выборный.

В настоящее время, взяткой считаются только деньги и имущество либо услуги, стоимость которых можно оценить. Введение поправок в Уголовный кодекс РФ приблизит российское антикоррупционное законодательство к международному. Напомним, что Россия ратифицировала сразу три конвенции — ООН, Совета Европы и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В них есть понятие «неправомерное преимущество».

«Расширить российское законодательство за счет неимущественных взяток рекомендовала РФ и Группа государств против коррупции (ГРЕКО)», — рассказал депутат.

Кроме того, если разработанный комитетом законопроект будет принят, то дача и получение взятки перейдут в категорию уголовно наказуемых деяний средней тяжести. И срок давности по ним увеличится с двух до шести лет.

«Общественная опасность обоих деяний равнозначна, поэтому и наказание должно быть одинаковым» — отметил Выборный.

Кроме того, на своей странице в социальной сети законотворец отметил, что коррупционные правонарушения в значительной степени криминализированы в российском законодательстве.

«У нас порядка сотни нормативно-правовых актов, устанавливающих ответственность, практически, за весь спектр таких правонарушений различной степени тяжести; этот вопрос решен. Теперь перед государством, в том числе, перед законодателями, стоит две других важнейших задачи: во-первых, отрегулировать правоприменительную практику. Речь идет о том, что закон должен работать всегда, наказание должно быть неотвратимым и одинаковым для всех без исключения. Во-вторых, нужно сформировать в нас, в наших детях представление о том, что взяточничество достойно презрения, а честное исполнение своего долга – достойно уважения, престижно и выгодно», — написал он.

По данным издания «Известия», на законопроект уже поступил положительный отзыв Верховного суда, также он поддержан Генеральной прокуратурой. Планируется внести его в Госдуму до конца весенней сессии.

В отличие от предыдущих лет, в ходе общения россиян с Владимиром Путиным 15 июня, коррупция не стала одной из главных тем. Тем не менее, президент России отметил, что необходимо обеспечить такой режим работы, чтобы ни одно правонарушение не осталось без наказания.

При этом в Национальном антикоррупционном комитете отметили, что большинство регионов России реализуют Национальный план противодействия коррупции 2016—2017 годов формально, а некоторые — не в полном объеме.

Согласно исследованию комитета, только 11 из 85 регионов полностью выполнили требования Нацплана. В список «отличников» вошли: Алтайский, Красноярский, Приморский и Ставропольский края, а также Воронежская, Ивановская, Кировская, Костромская, Курганская, Тульская и Ульяновская области.