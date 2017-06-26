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Хакеры признались в симпатиях к ИГ, взломав сайт губернатора Огайо
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    Хакеры признались в симпатиях к ИГ, взломав сайт губернатора Огайо

    5:43  26 Июня 2017
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    Хакеры признались в симпатиях к ИГ, взломав сайт губернатора Огайо

    Огайо, 26 июня. Неизвестные киберпреступники  взломали несколько государственных сайтов США, и, в частности, на портале губернатора Огайо признались в симпатиях к запрещенной в РФ группировке ИГИЛ*.

    Как пишут «Известия», хакеры, кроме признаний любви к террористической организации, разместили на интернет-сайтах и угрозы в отношении властей Соединенных Штатов Америки.

    Так, были опубликованы недвусмысленные намеки, что губернатор Огайо, а также президент США Дональд Трамп и американцы ответят за «кровопролитие в мусульманских странах».

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Константин Терехов
    #дональд трамп #сша #иг #игил #огайо
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