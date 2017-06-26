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Власти Южной Кореи готовили ликвидацию Ким Чен Ына — СМИ
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    Власти Южной Кореи готовили ликвидацию Ким Чен Ына — СМИ

    5:56  26 Июня 2017
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    Власти Южной Кореи готовили ликвидацию Ким Чен Ына — СМИ

    Сеул, 26 июня. Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе и ее администрация намеревались ликвидировать главу Северной Кореи Ким Чен Ына.

    Согласно данным японского издания Асахи, еще два года назад южнокорейская власть «санкционировала» смену власти в КНДР.

    Документ об этом был подписан Пак Кын Хе, а поручение о разработке планов операций по ликвидации лидера КНДР было дано южнокорейской Национальной разведке.

    Среди возможных вариантов рассматривались имитации дорожных инцидентов или крушения поезда. Также был возможен государственный переворот в Пхеньяне, говорится в материале Газеты.ру.

    Автор: Ирина Новикова
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