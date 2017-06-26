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Сирия новости 26 июня 07.00: ИГ убило генерала САА в Алеппо, SDF освободили от ИГ район Ракки
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    Сирия новости 26 июня 07.00: ИГ убило генерала САА в Алеппо, SDF освободили от ИГ район Ракки

    7:00  26 Июня 2017
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    ИГ убило генерала САА в провинции Алеппо

    Сирия, 26 июня. ИГ убило генерала САА в провинции Алеппо, SDF**** освободили от ИГ район Кадисия на западе Ракки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Международная коалиция во главе с США: в результате авиаудара по городу Аль-Курая в провинции Дейр эз-Зор убила мирного жителя.

    ИГ: убило бригадного генерала САА Махмуд Назих аль-Аджан на востоке провинции Алеппо, убило двух солдат САА в городе Дейр эз-Зор.

    «Ахрар аш-Шам» : подорвали на мине танк ИГ Т-55 к северу от города Хайт на западе провинции Даръа.

    SDF: освободили от ИГ район Кадисия на западе города Ракка, отбили у ИГ деревню Аль-Фарих к югу от города Ракка.

    Карта Сирии

    Провинция Алеппо

    Провинция Алеппо

    Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@WyvernReports) один из источников, турецкие войска продолжают стягивать свою артиллерию к границам территорий, подконтрольным курдам.

    По сообщению информационного портала World On Alert, в столкновениях с ИГ на востоке провинции погиб бригадный генерал САА Махмуд Назих аль-Аджан.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Провинция Дейр эз-Зор

    По сообщению информационного портала Deir ez-Zor 24, в результате авиаударов международной коалиции по городу Аль-Курая погиб мирный житель.

    Как сообщает информационное агентство Deir ez-Zor 24, под минометным обстрелом террористов ИГ погибли два солдата САА в городе Дейр эз-Зор.

    Провинция Даръа

    Провинция Даръа

    Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@badly_xeroxed) один из источников, боевики «Ахрар аш-Шам» подорвали на мине танк ИГ Т-55 к северу от города Хайт на западе провинции.

    Провинция Идлиб

    Провинция Идлиб

    По сообщению информационного портала World On Alert, боевики группировки «Тахрир аш-Шам»*** выступили против мирных переговоров в Астане и в Женеве.

    Провинция Ракка

    Провинция Ракка

    Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@melisaraimmo) курдский источник, бойцы SDF освободили от ИГ район Кадисия на западе города Ракка.

    По информации одного из курдских источников, бойцы SDF отбили у ИГ деревню Аль-Фарих к югу от города Ракка.

    Ирак

    Карта Мосула

    По сообщению информационного агентства Iraqi News, ВВС Ирака уничтожили цех по производству взрывчатки ИГ, а также 30 террористов к западу от города Анбар.

    По сведениям информагентства Iraqi Day, террористы из так называемых «спящих ячеек» ИГ атакуют жителей западного Мосула в ранее освобожденных районах Аль-Танак и Раджам аль-Хадид. Было подожжено несколько домов и машин. Бойцы контртеррористических подразделений просят людей не покидать свои дома, но многие мирные жители в страхе бежали в другие районы.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олег Сорокин
    #сирия #алеппо #башар асад
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        Сирия новости 26 июня 07.00: ИГ убило генерала САА в Алеппо, SDF освободили от ИГ район Ракки

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