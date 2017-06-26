Сирия новости 26 июня 07.00: ИГ убило генерала САА в Алеппо, SDF освободили от ИГ район Ракки
Сирия, 26 июня. ИГ убило генерала САА в провинции Алеппо, SDF**** освободили от ИГ район Кадисия на западе Ракки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Международная коалиция во главе с США: в результате авиаудара по городу Аль-Курая в провинции Дейр эз-Зор убила мирного жителя.
ИГ: убило бригадного генерала САА Махмуд Назих аль-Аджан на востоке провинции Алеппо, убило двух солдат САА в городе Дейр эз-Зор.
«Ахрар аш-Шам» : подорвали на мине танк ИГ Т-55 к северу от города Хайт на западе провинции Даръа.
SDF: освободили от ИГ район Кадисия на западе города Ракка, отбили у ИГ деревню Аль-Фарих к югу от города Ракка.
Провинция Алеппо
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@WyvernReports) один из источников, турецкие войска продолжают стягивать свою артиллерию к границам территорий, подконтрольным курдам.
По сообщению информационного портала World On Alert, в столкновениях с ИГ на востоке провинции погиб бригадный генерал САА Махмуд Назих аль-Аджан.
Провинция Дейр эз-Зор
По сообщению информационного портала Deir ez-Zor 24, в результате авиаударов международной коалиции по городу Аль-Курая погиб мирный житель.
Как сообщает информационное агентство Deir ez-Zor 24, под минометным обстрелом террористов ИГ погибли два солдата САА в городе Дейр эз-Зор.
Провинция Даръа
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@badly_xeroxed) один из источников, боевики «Ахрар аш-Шам» подорвали на мине танк ИГ Т-55 к северу от города Хайт на западе провинции.
Провинция Идлиб
По сообщению информационного портала World On Alert, боевики группировки «Тахрир аш-Шам»*** выступили против мирных переговоров в Астане и в Женеве.
Провинция Ракка
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@melisaraimmo) курдский источник, бойцы SDF освободили от ИГ район Кадисия на западе города Ракка.
По информации одного из курдских источников, бойцы SDF отбили у ИГ деревню Аль-Фарих к югу от города Ракка.
Ирак
По сообщению информационного агентства Iraqi News, ВВС Ирака уничтожили цех по производству взрывчатки ИГ, а также 30 террористов к западу от города Анбар.
По сведениям информагентства Iraqi Day, террористы из так называемых «спящих ячеек» ИГ атакуют жителей западного Мосула в ранее освобожденных районах Аль-Танак и Раджам аль-Хадид. Было подожжено несколько домов и машин. Бойцы контртеррористических подразделений просят людей не покидать свои дома, но многие мирные жители в страхе бежали в другие районы.
* Организация запрещена на территории РФ.