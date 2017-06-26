Infinity рухнул в Москва-реку с Бережковской набережной

В Избранное

Москва, 26 июня. Автомобиль Infinity протаранил ограждение и упал в Москва-реку в центре столицы.

Сообщается, что инцидент произошел в ночь на понедельник на Бережковской набережной. Водитель иномарки не справился с управлением, в результате чего машина пробила ограждение и упала в реку.

Водитель был госпитализирован. Извлечением машины из воды занимаются сотрудники МЧС.

По факту ДТП проводится проверка, говорится в материале Газеты.ру.