Infinity рухнул в Москва-реку с Бережковской набережной
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Москва, 26 июня. Автомобиль Infinity протаранил ограждение и упал в Москва-реку в центре столицы.
Сообщается, что инцидент произошел в ночь на понедельник на Бережковской набережной. Водитель иномарки не справился с управлением, в результате чего машина пробила ограждение и упала в реку.
Водитель был госпитализирован. Извлечением машины из воды занимаются сотрудники МЧС.
По факту ДТП проводится проверка, говорится в материале Газеты.ру.