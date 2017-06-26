Труп мужчины нашли в Кемерове на берегу Томи

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Кемерово, 26 июня. В Кемерове на берегу реки Томи в пятницу вечером был обнаружен труп мужчины.

Как пишут местные СМИ, тело погибшего было обнаружено примерно в полдевятого вечера. Мертвый мужчина лежал ногами в воде, кроме того, сообщается, что рядом с телом была плачущая женщина.

По предварительным данным, мужчина стал жертвой воды, купаясь в реке. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали произошедшего несчастья.