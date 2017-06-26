Пляжи на Мальорке закрыли из-за голубой акулы

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Мальорка (Испания), 26 июня. Голубая акула, плавающая у побережья Мальорки, навела панику среди туристов, из-за чего пришлось срочно эвакуировать несколько пляжей.

Как пишут «Известия», впервые акулу заметили еще в субботу в непосредственной близости от мест отдыха на Кала-Махор и Кан-Пастилья. Сразу после этого были закрыты ряд пляжей и начались поиски.

Спасатели работали почти двое суток и только к исходу воскресенья раненую, скорее от всего от гарпуна, акулу удалось выловить. После чего власти успокоили отдыхающих, а пляжи приступили к нормальной работе.