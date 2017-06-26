Зрители Чеховского фестиваля в Москве увидят внука Чарли Чаплина

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Москва, 26 июня. Внук легендарного комика Чарли Чаплина Джеймс Тьере выступит перед зрителями 13-го Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова в Москве.

В рамках фестиваля Тьере покажет свою постановку «Лягушка была права», где одновременно является режиссером, сценографом, автором оригинальной музыки и исполнителем.

В сообщении пресс-службы фестиваля говорится, что постановка будет показана в Москве пять раз подряд, вплоть до 30 июня, на сцене Театра имени Моссовета.

Отметим, что нынешний визит Джеймса Тьере на Чеховский фестиваль станет уже четвертым по счету.