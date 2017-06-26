Опубликовано фото жуткого ДТП в Кемерово

В Избранное

Кемерово, 26 июня. Очевидцы трагедии опубликовали в социальной сети фотографию с места страшного ДТП, произошедшего в Кемерово 24 июня.

Согласно имеющейся информации, авария произошла на 438-м километре автомобильной трассы Новосибирск–Кемерово–Красноярск–Иркутск. Предполагаемым виновником ДТП, в котором на полном ходу столкнулись легковушки Ford, Toyota и фура Scania, является 22-летний парень, который во время обгона вылетел на встречную полосу.

Он же и стал жертвой произошедшего столкновения.