В Красноярском крае продолжаются поиски пропавшего 15-летнего подростка

В Избранное

Красноярск, 26 июня. Операция по поискам 15-летнего подростка, загадочно пропавшего 22 июня, продолжается в Красноярском крае.

Сообщается, что поисками молодого человека занимаются волонтеры, сотрудники правоохранительных органов и спасатели. Кроме того, в настоящее время к поисковой операции были подключены вертолеты.

Напомним, что 15-летний житель деревни Двинка в минувший четверг поехал на велосипеде в соседнюю деревню и пропал. На данный момент подросток не выходил на связь и никакой информации о его возможном местонахождении не поступало.