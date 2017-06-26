Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Происшествия
В Красноярском крае продолжаются поиски пропавшего 15-летнего подростка
Происшествия
В Красноярском крае продолжаются поиски пропавшего 15-летнего подростка
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Красноярском крае продолжаются поиски пропавшего 15-летнего подростка

    4:37  26 Июня 2017  /обновлено: 4:37  26 Июня 2017
    54

    В Красноярском крае продолжаются поиски пропавшего 15-летнего подростка

    Красноярск, 26 июня. Операция по поискам 15-летнего подростка, загадочно пропавшего 22 июня, продолжается в Красноярском крае.

    Сообщается, что поисками молодого человека занимаются волонтеры, сотрудники правоохранительных органов и спасатели. Кроме того, в настоящее время к поисковой операции были подключены вертолеты.

    Напомним, что 15-летний житель деревни Двинка в минувший четверг поехал на велосипеде в соседнюю деревню и пропал. На данный момент подросток не выходил на связь и никакой информации о его возможном местонахождении не поступало.

    Автор: Ирина Новикова
    Комментарии:
    Новости партнеров
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Израиль заявил об обстреле с территории Сирии

        16:24 25 Июня 2017 735
        Читать
        11:51
        Вчера

        Рогозин посоветовал Сербии, как напугать Запад деревянными С-300
        9:58
        Вчера

        Десятки тысяч мусульман празднуют Ураза-Байрам у московской Соборной мечети
        8:27
        Вчера

        ЛНР: 7 раз за сутки ВСУ нарушили «хлебное перемирие»
        7:14
        Вчера

        Жертвами взрыва в Ираке стали 12 человек — С​МИ
        7:00
        Вчера

        Сирия новости 25 июня 07.00: САА окружает Дейр эз-Зор с 4 сторон, «Армия Мохаммеда» убила 80 солдат САА в Аль-Кунейтре

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017 1487

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        3784

        Жизнь по футбольным законам: как Петербург принимает Кубок конфедераций

        15:23 21 Июня 2017
        495

        Грандиозный парад цветов прошел по Невскому проспекту в Петербурге под Deep Purple

        17:19 12 Июня 2017
        692

        Серфить, читать и путешествовать в Москву: новые возможности петербургского метро

        19:40 5 Июня 2017
        403
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Автомобиль протаранил толпу людей возле мечети в Ньюкасле, есть пострадавшие

        Автомобиль протаранил толпу людей возле мечети в Ньюкасле, есть пострадавшие

        12:52   25 Июня 2017
        223
        ВВС Израиля нанесли удар по «Джебхат Ан-Нусре» на Голанских высотах

        ВВС Израиля нанесли удар по «Джебхат Ан-Нусре» на Голанских высотах

        11:45   25 Июня 2017
        278
        Путин приехал в «Артек» на открытие смены, посвященной Саманте Смит

        Путин приехал в «Артек» на открытие смены, посвященной Саманте Смит

        14:53   24 Июня 2017
        343
        Путин рассказал о своей работе разведчиком-нелегалом

        Путин рассказал о своей работе разведчиком-нелегалом

        13:19   24 Июня 2017
        746