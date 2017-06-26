Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Красноярске

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Красноярск, 26 июня. Синоптики пообещали жителям Красноярска похолодание в начале новой рабочей недели.

Согласно прогнозу метеорологов, уже в понедельник установившаяся в городе на прошлой неделе аномальная жара пойдет на спад. Напомним, что на минувшей неделе жители Красноярска изнывали от сорокоградусной жары.

26 июня на территории региона ожидаются сильный ветер и долгожданная прохлада. Температура воздуха днем не поднимется выше +30 градусов, а ночью опустится до +16 градусов.