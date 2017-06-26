Таможенникам откроют доступ к базе данных «Почты России»

В Избранное

Москва, 26 июня. Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Анатолий Серышев сообщил, что в течение трех лет таможенникам будет открыт доступ к базе данных «Почты России».

Сообщается, что данное нововведение позволит сотрудникам ФТС более эффективно проводить работу по обнаружению в посылках наркотиков, оружия, психотропных и взрывчатых веществ.

В частности, он пояснил, что отправка наркотиков через границу почтой является на данный момент самым популярным способом их доставки в Россию, говорится в материале газеты «Известия».

Подчеркивается, что доступ к базе данных даст возможность вскрывать каналы поставок, цепочки поставщиков наркотических средств.