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Дуров: Глава Роскомнадзора не знает принципов шифрования коммуникации в 2017 году
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    Дуров: Глава Роскомнадзора не знает принципов шифрования коммуникации в 2017 году

    3:40  26 Июня 2017  /обновлено: 3:40  26 Июня 2017
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    Дуров: Глава Роскомнадзора не знает принципов шифрования коммуникации в 2017 году

    Москва, 26 июня. Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что глава Роскомнадзора Александр Жаров не знаком с принципами шифрования, используемыми в настоящее время.

    «Глава Роскомнадзора заявил, что Telegram должен выдать спецслужбам «ключи для дешифрации», чтобы те могли читать переписку пользователей и ловить террористов. Это требование не только противоречит 23-й статье Конституции РФ о праве на тайну переписки, но и демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году», — написал Дуров на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

    Он пояснил, что сейчас обмен информацией в мессенджерах основывается на оконечном шифровании, к которому владельцы не имеют ключей. По словам Дурова, ключи находятся только на устройствах самих пользователей.

    При этом он подчеркнул, что, несмотря на то, что Telegram был первым, сейчас данной технологией пользуются все популярные мессенджеры.

    Ранее Газета.ру сообщила, что глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что время блокировки мессенджера Telegram, в случае если его основатель Павел Дуров не пойдет на компромисс, исчисляется днями.

    Автор: Ирина Новикова
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