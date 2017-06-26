Госдума намерена ужесточить антикоррупционное законодательство — СМИ

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Москва, 26 июня. Комитет по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ подготовил поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие антикоррупционное законодательство.

В частности, предлагается ужесточить наказание за дачу и получение взятки до четырех лет лишения свободы, а также ввести понятие «неимущественная взятка».

По словам, заместителя председателя комитета Анатолия Выборного, кроме увеличения срока за взяточничество под действие УК будут подпадать и третейские судьи, злоупотребившие полномочиями. Наказание для них может составить до трех лет лишения свободы, говорится в материале газеты «Известия».