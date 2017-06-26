Кришито останется в «Зените» и будет капитаном команды

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Санкт-Петербург, 26 июня. Защитник футбольного клуба «Зенит» Доменико Кришито заявил, что продолжит выступления в питерском клубе.

Итальянский футболист также заявил, что в следующем сезоне именно он станет капитаном «сине-бело-голубых». Кришито признался, что болеет за команду «Дженоа». Однако его переход в Серию А в этом сезоне не состоится.

Горжусь тем, что стану капитаном «Зенита», — сказал Кришито.

Ранее были названы полуфинальные пары Кубка конфедераций в России.