Презерватив стал «виновником» ДТП во Владивостоке

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Владивосток, 26 июня. Упавший с верхних этажей высотного здания презерватив спровоцировал ДТП во Владивостоке.

Неустановленные лица решили использовать средство контрацепции не по его прямому назначению. Наполнив изделие водой, они сбросили его с верхних этажей дома на проезжую часть.

В результате заднее стекло одного из автомобилей было разбито. Водитель авто подозревает в противоправных действиях местных подростков. Он намерен добиваться компенсации нанесенного ему ущерба.

Ранее газета «Известия» сообщала о гибели трех людей в результате крушения лодки в Колумбии.