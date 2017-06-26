Презерватив стал «виновником» ДТП во Владивостоке
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Владивосток, 26 июня. Упавший с верхних этажей высотного здания презерватив спровоцировал ДТП во Владивостоке.
Неустановленные лица решили использовать средство контрацепции не по его прямому назначению. Наполнив изделие водой, они сбросили его с верхних этажей дома на проезжую часть.
В результате заднее стекло одного из автомобилей было разбито. Водитель авто подозревает в противоправных действиях местных подростков. Он намерен добиваться компенсации нанесенного ему ущерба.
Ранее газета «Известия» сообщала о гибели трех людей в результате крушения лодки в Колумбии.