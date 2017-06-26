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В Чите найдена 10-летняя девочка, пропавшая 25 июня
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    В Чите найдена 10-летняя девочка, пропавшая 25 июня

    2:58  26 Июня 2017
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    В Чите найдена 10-летняя девочка, пропавшая 25 июня

    Чита, 26 июня. Волонтер из поискового отряда им. Кости Долгова нашел пропавшую в Чите 10-летнюю школьницу Викторию Лескову.

    Сообщается, что днем 25 июня девочка ушла из дома купаться и больше не выходила на связь. Обеспокоенные родители начали поиски ребенка, к которым подключились родственники, сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.

    Как стало известно, девочка была найдена спустя шесть часов в районе Мемориала на набережной Читинки. Согласно имеющейся информации, ребенок абсолютно здоров и невредим.В Чите найдена 10-летняя девочка, пропавшая 25 июня

    По факту пропажи ребенка проводится доследственная проверка, которая установит причину исчезновения ребенка.

    Автор: Ирина Новикова
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