CNN ужесточил правила публикации материалов о России

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Вашингтон, 26 июня. Американский телеканал CNN решил усилить контроль над публикациями, связанными с Россией. Об этом сообщают СМИ.

Отмечается, что толчком к такому решению послужило удаление публикации о «связях с Россией» одного из представителей администрации Дональда Трампа. По информации СМИ, этот материал не соответствовал стандартам телеканала.

Отныне статьи о России в обязательном порядке будут согласовываться с начальниками подразделений, указывает Газета.ru.