Двухлетний ребенок утонул в бассейне в Подмосковье

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Москва, 26 июня. Двухлетний ребенок утонул в бассейне Истринского района Московской области. Об это сообщила пресс-служба главка МВД РФ.

Правоохранители уточнили, что смерть ребенка наступила вечером в воскресенье. Вероятнее всего, ребенок захлебнулся водой. Следствие по делу будет вести СК РФ, — пишет РИА Новости.

Ранее власти Колумбии заявили о трех погибших в результате крушения лодки со 150-ю туристами на борту. Об этом сообщала Газета.ru.