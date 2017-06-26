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Сана, 26 июня. В Йемене от холеры скончались 1,3 тысячи человек на протяжении двух месяцев. Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения.

В ВОЗ уточнили, что эпидемия коснулась практически всех регионов страны. Наиболее уязвимыми к болезни оказались дети. Детские смерти составили до четверти от общего числа погибших, — пишет RT на русском.

Накануне об эпидемии холеры в Йемене предупредил Роспотребнадзор.