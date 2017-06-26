Украинку не пустили на автобусе в Болгарию без визы

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Киев, 26 июня. Несовершеннолетняя гражданка Украины не смогла попасть на автобусный рейс в Болгарию европейского автобусного перевозчика Ecolines так как не имела визы.

Сообщается, что сотрудница автобусной компании отказала девушке в перевозке, написав на билете: «Отказ от поездки. Нет визы, только биометрия».

Отмечается, что ей было напомнено о безвизовом режиме Украины с Евросоюзом, однако сотрудница ответила: «У нас свои законы».

О случившемся было проинформировано министерство иностранных дел Украины.

Ранее Газета.ру сообщала, что безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом вступил в силу 11 июня