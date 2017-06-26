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Путин рассказал о роли Общественной палаты в контроле за органами власти
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    Путин рассказал о роли Общественной палаты в контроле за органами власти

    2:00  26 Июня 2017
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    Путин рассказал о роли Общественной палаты в контроле за органами власти

    Москва, 26 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что роль Общественной палаты заключается в контроле деятельности органов власти.

    Российский глава провел в Кремле встречу с новым составом Общественной палаты Российской Федерации, приступившим к работе на этой неделе.

    «Она не должна подменять собой ни правительство, ни парламент, у нее должна быть своя ниша, и эту нишу она занимает. Это общественный контроль за тем, что делают исполнительные и представительные органы власти, и прямая связь с людьми», — отметил президент.Путин рассказал о роли Общественной палаты в контроле за органами власти

    Также он выделил еще одну утилитарную, но крайне важную, по его словам, задачу.

    «Это формирование общественных советов при министерствах и ведомствах», — пояснил Путин.

    Автор: Ирина Новикова
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