Путин рассказал о роли Общественной палаты в контроле за органами власти

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Москва, 26 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что роль Общественной палаты заключается в контроле деятельности органов власти.

Российский глава провел в Кремле встречу с новым составом Общественной палаты Российской Федерации, приступившим к работе на этой неделе.

«Она не должна подменять собой ни правительство, ни парламент, у нее должна быть своя ниша, и эту нишу она занимает. Это общественный контроль за тем, что делают исполнительные и представительные органы власти, и прямая связь с людьми», — отметил президент.

Также он выделил еще одну утилитарную, но крайне важную, по его словам, задачу.

«Это формирование общественных советов при министерствах и ведомствах», — пояснил Путин.