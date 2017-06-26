Ирландского телеведущего унесло ветром во время прогноза погоды

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Дублин, 26 июня. Ведущего ирландского телеканала TV3 Дерика Хартигана сдуло порывом ветра во время передачи прогноза погоды. Видео необычного инцидента обнародовал сам Хартиган.

На записи видно, как ведущий, стоя под зонтом, знакомит зрителей с прогнозом погоды. Неожиданно мощный порыв ветра сдул ирландца. Через несколько секунд он вернулся в кадр, но уже со сломанным зонтиком.

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