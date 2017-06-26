Курды освободили 40 террористов ИГИЛ в честь праздника Ураза-байрам в Ат-Табке

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Дамаск, 26 июня. Отряды курдской самообороны приняли решение освободить 40 террористов запрещенной в России организации «Исламское государство»* в городе Ат-Табка провинции Ракка в Сирии.

Террористы были помилованы по случаю праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам — праздник разговения после окончания священного месяца Рамадан).

Ранее Дональд Трамп отменил ужин по случаю Ураза-байрама впервые с 1999-го года. Об этом сообщала Газета.ru.

* Организация запрещена на территории РФ.