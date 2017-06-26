Глава МИД Венгрии обвинил ЕС в лицемерии по отношению к мигрантам

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Будапешт, 26 июня. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз относится к проблеме беженцев и мигрантов с лицемерием.

«Мы позволили 1,5 млн нелегальных мигрантов попасть на территорию Европы без всякого контроля и регулирования, никто никого не проверял, и мы не знаем, кто эти люди, зачем они пришли, каковы их планы», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что вместо работы над решением данной проблемы, угрожающей безопасности жителей Европы, Еврокомиссия шантажирует Польшу, Венгрию, Чехию, центральноевропейские страны, грозя наказанием.

«Вместо этого они устраивают демонстративную порку тем странам, которые открыто говорят о вызовах и угрозах», — пояснил Сийярто.