ВВС Колумбии проводят операцию по спасению пассажиров затонувшего судна
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Богота, 26 июня. Военно-воздушные силы Колумбии проводят спасательную операцию в районе, где затонула лодка со 150 туристами.
Сообщается, что к месту крушения был направлен вертолет. Также были отправлены бригады пожарных и водолазов.
Отмечается, что все спасенные с лодки направлены в местную больницу, где пострадавшим оказывается необходимая помощь.
На данный момент неизвестно, сколько человек были спасены или считаются пропавшими без вести.
Ранее Газета.ру сообщала, что лодка со 150 туристами затонула в водохранилище неподалеку от города Гуатапе на северо-западе Колумбии. Согласно имеющейся информации, судно направлялось к расположенной в водохранилище скале Эль-Пеньон-де-Гуатапе.