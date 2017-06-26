ВВС Колумбии проводят операцию по спасению пассажиров затонувшего судна

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Богота, 26 июня. Военно-воздушные силы Колумбии проводят спасательную операцию в районе, где затонула лодка со 150 туристами.

Сообщается, что к месту крушения был направлен вертолет. Также были отправлены бригады пожарных и водолазов.

Отмечается, что все спасенные с лодки направлены в местную больницу, где пострадавшим оказывается необходимая помощь.

На данный момент неизвестно, сколько человек были спасены или считаются пропавшими без вести.

Ранее Газета.ру сообщала, что лодка со 150 туристами затонула в водохранилище неподалеку от города Гуатапе на северо-западе Колумбии. Согласно имеющейся информации, судно направлялось к расположенной в водохранилище скале Эль-Пеньон-де-Гуатапе.