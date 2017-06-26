Сирия: САА потеряла генерала в Хомсе, вернула Баас и безуспешно наступает в Даръа

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Дамаск, 26 июня. Генерал САА Фуад Хаддур, возглавлявший борьбу с «Исламским государством»* (организация запрещена в РФ) в провинции Хомс, погиб в районе Арака.

Сирийским правительственным войскам удалось восстановить контроль над районом Баас в городе Кунейтра одноименной провинции.

В Даръа армия САР столкнулась с упорным сопротивлением боевиков. Наступление на этом направлении пока не приносит результатов.

Командиры иракских правительственных войск в Мосуле предложили боевикам капитулировать. Но те отказались и начали контратаку сразу в нескольких направлениях.

Ранее официальный Дамаск обвинил Израиль в поддержке террористов. Об этом сообщала Газета.ru.

* Организация запрещена на территории РФ.