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Сирия: САА потеряла генерала в Хомсе, вернула Баас и безуспешно наступает в Даръа
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    Сирия: САА потеряла генерала в Хомсе, вернула Баас и безуспешно наступает в Даръа

    0:55  26 Июня 2017
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    Сирия: САА потеряла генерала в Хомсе, вернула Баас и безуспешно наступает в Даръа

    Дамаск, 26 июня. Генерал САА Фуад Хаддур, возглавлявший борьбу с «Исламским государством»* (организация запрещена в РФ) в провинции Хомс, погиб в районе Арака.

    Сирийским правительственным войскам удалось восстановить контроль над районом Баас в городе Кунейтра одноименной провинции.

    В Даръа армия САР столкнулась с упорным сопротивлением боевиков. Наступление на этом направлении пока не приносит результатов.

    Командиры иракских правительственных войск в Мосуле предложили боевикам капитулировать. Но те отказались и начали контратаку сразу в нескольких направлениях.

    Ранее официальный Дамаск обвинил Израиль в поддержке террористов. Об этом сообщала Газета.ru.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
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