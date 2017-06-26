Иран отменил визы для туристических групп из России

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Тегеран, 25 июня. Кабинет министров Ирана принял постановление об отмене виз для групп туристов из Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте правительства Ирана.

Отмечается, что решение было принято на взаимной основе.

Следует отметить, что предварительные договоренности о введении безвизового режима были достигнуты Москвой и Тегераном в ходе визита главы Ирана Хасана Роухани в Россию в марте текущего года, — напоминает Газета.ru.