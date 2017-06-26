Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
Ирландского телеведущего унесло ветром во время прогноза погоды
Политика
Иран отменил визы для туристических групп из России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Иран отменил визы для туристических групп из России

    0:41  26 Июня 2017
    78

    Иран отменил визы для туристических групп из России

    Тегеран, 25 июня. Кабинет министров Ирана принял постановление об отмене виз для групп туристов из Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте правительства Ирана.

    Отмечается, что решение было принято на взаимной основе.

    Следует отметить, что предварительные договоренности о введении безвизового режима были достигнуты Москвой и Тегераном в ходе визита главы Ирана Хасана Роухани в Россию в марте текущего года, — напоминает Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    Комментарии:
    Новости партнеров
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Израиль заявил об обстреле с территории Сирии

        16:24 25 Июня 2017 723
        Читать
        11:51
        Вчера

        Рогозин посоветовал Сербии, как напугать Запад деревянными С-300
        9:58
        Вчера

        Десятки тысяч мусульман празднуют Ураза-Байрам у московской Соборной мечети
        8:27
        Вчера

        ЛНР: 7 раз за сутки ВСУ нарушили «хлебное перемирие»
        7:14
        Вчера

        Жертвами взрыва в Ираке стали 12 человек — С​МИ
        7:00
        Вчера

        Сирия новости 25 июня 07.00: САА окружает Дейр эз-Зор с 4 сторон, «Армия Мохаммеда» убила 80 солдат САА в Аль-Кунейтре

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017 1480

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        3781

        Жизнь по футбольным законам: как Петербург принимает Кубок конфедераций

        15:23 21 Июня 2017
        495

        Грандиозный парад цветов прошел по Невскому проспекту в Петербурге под Deep Purple

        17:19 12 Июня 2017
        690

        Серфить, читать и путешествовать в Москву: новые возможности петербургского метро

        19:40 5 Июня 2017
        401
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Автомобиль протаранил толпу людей возле мечети в Ньюкасле, есть пострадавшие

        Автомобиль протаранил толпу людей возле мечети в Ньюкасле, есть пострадавшие

        12:52   25 Июня 2017
        216
        ВВС Израиля нанесли удар по «Джебхат Ан-Нусре» на Голанских высотах

        ВВС Израиля нанесли удар по «Джебхат Ан-Нусре» на Голанских высотах

        11:45   25 Июня 2017
        265
        Путин приехал в «Артек» на открытие смены, посвященной Саманте Смит

        Путин приехал в «Артек» на открытие смены, посвященной Саманте Смит

        14:53   24 Июня 2017
        336
        Путин рассказал о своей работе разведчиком-нелегалом

        Путин рассказал о своей работе разведчиком-нелегалом

        13:19   24 Июня 2017
        740