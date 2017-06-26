Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в Калифорнии с 10 спутниками связи

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Вашингтон, 26 июня. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома Ванденберг в Клифорнии с десятью спутниками связи Iridium NEXT. Об этом сообщила компания SpaceX, усилиями которой ведется трансляция с места событий.

Уточняется, что ракета была запущена в 23.25 мск. На протяжении недели это уже второй пуск ракеты коммерческого характера.

Спутники Iridium NEXT призваны стать заменой своим более ранним предшественникам, — уточнили в SpaceX.

В рамках контракта предусмотрено 75 коммерческих запусков, — пишет Газета.ru.