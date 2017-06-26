Путин поручил найти деньги для перевозки пациентов с почечной недостаточностью
В Избранное
Москва, 25 июня. Президент России Владимир Путин распорядился провести проверку на предмет обеспечения льготных категорий граждан необходимыми медикаментами.
Глава российского государства также поручил правительству проанализировать источники финансирования перевозки пациентов, страдающих почечной недостаточностью.
Изыскать средства для транспортировки таких больных должны правительство и губернаторы, - пишет RT на русском.
Ранее сообщалось, что Путин отправит ревизоров в Югру.