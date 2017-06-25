Наташа Королева порадовала поклонников стройной фигурой на отдыхе в Израиле

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Тель-Авив, 25 июня. Певица Наташа Королева разместила в сети фотографию, сделанную на отдыхе в израильском городе Нетания. На снимке Королева лежит на песке в купальнике, созерцая морской пейзаж.

Поклонники певицы отметили ее стройную фигуру, оставив под фото немало позитивных откликов. Сама Королева призналась, что поддерживать форму ей помогает супруг, который следит за ее рационом и физической деятельностью.

Ранее Мария Захарова показала подписчикам свой сад.