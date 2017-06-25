Захарова показала свой дачный сад и попросила ее не ругать

В Избранное

Москва, 25 июня. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова продемонстрировала подписчикам свой дачный сад. Соответствующая запись размещена на ее странице в социальной сети Facebook.

Захарова призналась, что за красотой ее сада стоит долгая и кропотливая работа. Еженедельный труд сделал возможным превращение «пустыря с буераками» в «чудесный сад».

В то же время, в этом году прополоть Захарова не успела, — призналась дипломат и попросила пользователей не судить ее строго.

Ранее Мария Захарова прокомментировала внимание Никиты Михалкова к ее декольте. Об этом писала Газета.ru.