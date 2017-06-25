Полгода без Доктора Лизы: «Справедливая помощь» продолжает спасать людей. ФАН-ТВ

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Ровно полгода назад в авиакатастрофе около Сочи погибла известный общественный деятель, врач, правозащитник Елизавета Глинка, известная также как Доктор Лиза. Созданный ею фонд «Справедливая помощь» недавно получил статус международной благотворительной общественной организации. Дело, начатое уникальным человеком, до сих пор живет. Смотрите видеосюжет ФАН-ТВ.

Среда, 16.45. Около торговой палатки рядом с Павелецким вокзалом собирается разношерстная толпа. А вот и два знакомых фургона – значит, всё по плану. Словно по команде, бездомные, малоимущие женщины и мужчины выстраиваются в очередь. Сегодня – кормежка.

«Вокзал по средам». Вот уже 12 лет для многих сотен жителей Москвы эта акция – единственная возможность выжить. Благодаря ее организатору, основателю фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке, здесь каждый из них может поесть, пообщаться и просто почувствовать, что о нем кто-то заботится.

В одном фургоне – медикаменты, в другом – горячая еда. Сегодня еще и одежду привезли. Для сотрудников «Справедливой помощи» это – обычный рабочий выезд. Никаких сантиментов, исключительно деловой подход: каждый получает то, что ему нужно.

Подопечные едят, набивают сумки, бросают благодарные взгляды. И только в воздухе застыла тоска.

– Сколько я посещаю это место, все равно, чего-то не хватает! Когда ее нет рядом, все равно, уже не то, – говорит Алексей, один из тех, кто пришел сегодня к Павелецкому вокзалу, чтобы получить еду и лекарства.

25 декабря 2016 года не стало Елизаветы Глинки. Нелепая авиакатастрофа оборвала жизнь знаменитого филантропа, врача и правозащитницы. Для Алексея, как и для сотен других подопечных, Доктор Лиза была и благодетелем, и кормилицей и настоящим другом.

– Когда я узнал известие, я плакал, сильно плакал, – продолжает Алексей. – Женщина была очень хорошая. Помогала нам, бедолагам.

– Пустота есть, конечно. Ее не хватает и всегда хватать не будет! – делится эмоциями Татьяна. – Ее уже никто не заменит, если была бы она – дело другое. Ее нет – это плохо, все равно, уже не то. Даже кормили очень хорошо, когда она здесь была. Всегда кофе, какао давали в стаканчиках, бутерброды хорошие давали... Ну, как-то побольше.

– Мы скорбим все, мы очень любим ее. Спасибо ей за ее доброе сердце, за ее щедрость, милость, доброту, – добавляет Мария.

Доктор Лиза часто выезжала на Павелецкий. И тогда сантиментов было хоть отбавляй. Она могла купить билет на автобус незнакомцу, отвезти бродягу домой, отдать полушубок беременной женщине и от души обнять больного чесоткой. Для бедняков она была святой, для коллег – авторитетом.

Не проходит дня, чтобы люди, работающие в международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы», не вспоминали о той, благодаря которой сотни людей каждый день получают посильную помощь:

– Была какая-то опора, была защита. Была уверенность в завтрашнем дне, – говорит Михаил.

– Тогда единственный человек был, через него все решалось, – вспоминает Андрей. – Она таким вектором было в том направлении, в котором идти. Качество человека, который, грубо говоря, свою жизнь отдает во имя других.

Полгода без Доктора Лизы. В офисе на Пятницкой рабочая суета. Привезли коробки с детским питанием – очередная гуманитарная помощь для Сирии. Как и хотела правозащитница, поставки туда отправляются регулярно, раз в месяц. Без перерыва звонит телефон: люди интересуются организацией. Некоторые спрашивают, чем помочь.

Кто-то пришел, жалуется на недомогание. Сотрудники оказывают помощь, выдают обезболивающее. Приходит до 15-ти человек в день, у каждого своя беда. За рабочей суетой молчаливо наблюдают портреты руководителя. Словно напоминают: учителя нет, но его учение осталось.

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Татьяна Кожевникова, помощник исполнительного директора международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы», тоже пообщалась с репортером ФАН-ТВ:

– Елизавета Петровна нас всех научила, она выстроила работу так, что мы работаем, как работали, в том же режиме. Сейчас по ее каким-то инструкциям, наставлениям продолжаем дальше работать.

Месяц назад фонд сменил название и теперь работает в статусе международной благотворительной общественной организации. На новые пожертвования в помещении сделан ремонт. Современная мебель, ламинат, на стенах – обои, кафельная плитка. Грязный подвал превратился в уютный офис, где приятно работать и не стыдно принять гостей.

– Эта плитка уже сейчас у нас такая появилась. А была такая плитка «Мечта», вот мы на той крутили. А с самого начала мы вообще варили какао на табуреточке, – рассказывает Татьяна Петрова, сотрудник благотворительной организации. Она называет себя «главной по кухне». Женщина пришла в команду Доктора Лизы девять лет назад и с тех пор всю себя отдает нуждающимся. Накормить и выслушать – вот главные ее обязанности. Говорит, второе не менее важно, чем первое:

– Лизы нет, а им хочется какого-то слова хорошего. Ту же чашку чая, просто спросить: «А как ты? А вы когда последний раз мылись?» Имея свое жилье, они туда попасть не могут по разным причинам. А я пришла, приняла душ. Я пришла и легла в свою постель. А они этого не имеют. Им, наверное, труднее, чем мне. Им тоже нелегко.

Доктор Лиза многие годы хотела открыть в Москве больницу для бедных. Мечта правозащитницы так и не исполнилась, зато полтора года назад в двухэтажном здании на Новой Басманной удалось открыть собственный центр – Дом Милосердия. Раньше здесь была городская больница, теперь здесь проходят реабилитацию дети, пострадавшие во время конфликта на Украине. Один из них – Сергей Апресян.

– Я гулял с друзьями возле двора. Дальше хлопок, я ничего не помню. Потом очнулся в больнице, – рассказал он корреспонденту ФАН-ТВ.

Сережа в Доме Милосердия с самого открытия. В Донецке в августе 2015-го он гулял во дворе и наткнулся на мину. Ребенка с оторванными конечностями и потерянным зрением привезла в Москву Елизавета Глинка. Врачи говорили: шансы спастись – 50 на 50. Однако парень выжил, научился ходить с протезом и даже писать. Тремя пальцами.

– Она помогла мне выжить. За это огромное ей спасибо. Можно даже назвать ее святой, – говорит он о Докторе Лизе.

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Острый лейкоз, тяжелая онкология и увечья: на родине в Донбассе этих детей ждала бы смерть. В московских больницах они проходят лечение, здесь – живут. В небольшом флигеле у 8 семей есть все условия для жизни: личная комната, общая кухня, столовая, игровой зал, туалет и душ. Остальные здания бывшей больницы – пустые и непригодны для жизни.

Ксения Соколова, президент международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы», пояснила ситуацию ФАН-ТВ:

– Должна быть, что называется, политическая воля, потому что, если здесь делать больницу для бедных из всего этого комплекса, то это просто огромные деньги.

Ксения Соколова руководит организацией с февраля. За несколько месяцев удалось найти новых спонсоров, сохранить старые и наметить новые проекты. Сегодня журналист и близкая подруга Доктора Лизы озабочена тем, как заставить разрушающиеся памятники архитектуры вновь служить людям:

– Это проект, который можно действительно только потянуть всем миром, потому что здесь порядка десяти зданий, два гектара земли. Все эти здания находятся в таком состоянии, что от них надо оставить только стены, а все остальное переделать.

По словам Ксении, большой центр помощи нуждающимся возможен только на основе государственно-частного партнерства. Руководитель намерена составить грамотный план и привлечь инвесторов. Если все получится, новая больница для бедных будет лучшей памятью о Елизавете Глинке.

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