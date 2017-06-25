Террористы-конспираторы атаковали жилые районы Мосула
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Багдад, 25 июня. Террористы-конспираторы атаковали мирное население районов Мосула Аль-Танак и Раджам Аль-Хаддид в Ираке. Об этом сообщается в социальной сети Twitter.
Для отражения угрозы власти Ирака привлекли силы быстрого реагирования, а также подразделения по борьбе с терроризмом.
Ранее сообщалось, что под контролем запрещенной в России организации «Исламское государство»* остается менее процента территории Мосула.
* Организация запрещена на территории РФ.