Террористы-конспираторы атаковали жилые районы Мосула

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Багдад, 25 июня. Террористы-конспираторы атаковали мирное население районов Мосула Аль-Танак и Раджам Аль-Хаддид в Ираке. Об этом сообщается в социальной сети Twitter.

The situation was dealt with by Counter Terrorism units and Rapid Response Division. Forces surrounded the area & conducting search ops now. — Iraqi Day ???????? (@iraqi_day) June 25, 2017

Для отражения угрозы власти Ирака привлекли силы быстрого реагирования, а также подразделения по борьбе с терроризмом.

Ранее сообщалось, что под контролем запрещенной в России организации «Исламское государство»* остается менее процента территории Мосула.

* Организация запрещена на территории РФ.