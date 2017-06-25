Украинская семья проникла в Германию, притворившись сирийскими беженцами

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Берлин, 25 июня. Семья украинцев проникла в город Мюнстер в ФРГ под видом беженцев из Сирии. Об инциденте сообщает Welt.

По информации издания, украинцы проникли в Германию в сентябре 2014 года, запросив статус беженцев. Миграционная служба ФРГ дала им «зеленый свет». Личное собеседование не проводилось.

Хитрых украинцев погубила излишняя разговорчивость. Слухи о «лжебеженцах» дошли до властей. В результате миграционное ведомство пересмотрело свое решение.

Интересно, что и в этой ситуации находчивая семья не сдалась, решив оспорить решение в суде. «Беженцы» ссылаются на принцип законных ожиданий, — пишет RT на русском.